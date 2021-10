Luego del escándalo protagonizado por la conductora de televisión Melissa Paredes con el bailarín, llamado Anthony Aranda, Kevin Blow afirmó que este caso no sería el único, pues fue testigo de otros presuntos encuentros entre personajes comprometidos con sus compañeros de pista en los programas conducidos por Gisela Valcárcel.

“Hay artistas o figuras públicas que exigen de tener un camerino solo y ahí es donde muchas veces pasan ese tipo de eventos”, dijo en el espacio de espectáculos ‘Magaly TV: La firme’.

De acuerdo con la expareja de Michelle Soifer, diferentes personajes públicos manejaron la situación para evitar que todo se salga de control.

“De que he visto, he visto montones. Lo han sabido manejar, no ha sido a la luz, pero créeme que Melissa Paredes y Anthony no son los únicos”, manifestó en el programa conducido por Magaly Medina.

Eso no es todo. Kevin Blow aseguró que bailarines fueron amenazados con perder su trabajo para que no cuenten nada de lo que ocurría dentro de la competencia.

“Hay figuras públicas que han estado con bailarines, si hablas no vuelves a bailar aquí en el canal, si hablas te prohíbo el ingreso al canal, te cierro las puertas de todos lados”, sostuvo.

