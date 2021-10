En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró algunas pruebas que confirmaría que Melissa Paredes no se presentaría este sábado en Reinas del Show.

“Hoy le vamos a contar. La ‘Gise’ ha grabado hoy su programa, su programa de mañana, ella engaña a todo mundo que está en los ensayos, mentira. Los ensayos se hicieron ayer, hoy se grabó el programa que se transmite mañana, creo que están todavía grabando”, dijo la conductora de televisión.

Luego continuó con: “Les cuento. Yo no me lo voy a callar, ella, su productor, están siempre tratando de decir y ella lo ha dicho, mañana van a estar acá todos, mañana se van a enterar. Mentira, yo le voy a desinflar el globo a la Gise, mentira, Melissa no fue a grabar. Los grandes ausentes en “Reinas del Show” este sábado serán el bailarín y Melissa Paredes, los dos involucrados. Gisela no los ha tenido, hoy a grabado el programa sin ellos”, agregó.

“Las marcas no quieren tener a una joven e infiel”

Magaly Medina también criticó las declaraciones del productor de Reinas del Show, ya que él le sugirió que Melissa que se tome un tiempo pues, al parecer, la popular Urraca cree que a la producción les importa más mantener las marcar, ya que la modelo ya no cumple el perfil de “mamá y esposa joven”.

“Ya no tiene el perfil, lo acaba de perder. Mamá, esposa y joven dedicada, lógicamente las marcar auspiciadoras no quieren tener a una mamá joven e infiel, lo que hace el productor es que tiene que hacerle caso a su jefa la Gise”, comentó Magaly.

Rating bomba

Según reportó Kantar IBOPE Media, Magaly Medina contó con rating promedio de 20,2 puntos; sin embargo, alcanzó hasta 29 puntos en los sectores A-B en Lima y ciudades.

Cabe mencionar que Magaly no logró obtener el primer puesto de los programas más vistos, pues fueron dos programas los que superaron al conocido magazine de espectáculos: Luz de luna (21,9) y De vuelta al barrio (20,6).

En la última edición de su programa, Magaly Medina aprovechó unos momentos para agradecer a los televidentes estas cifrar y “volverse a reencontrar”.

“Yo quiero aprovechar para agradecer a todo el público por su audiencia. Creo que nos hemos vuelto a reencontrar después de mucho tiempo. Lo que un ampay desune nos ha unido al público y a mí nuevamente”, expresó.

Ethel Pozo sigue afectada por ampay de Melissa Paredes: “He tomado pastillas para que pase dolor de cabeza”

Ethel Pozo sigue muy afectada sobre el ampay de Melissa Paredes junto al bailarín de Reinas del Show. La hija de Gisela Valcárcel comentó al reportero de Al sexto día, que tuvo que tomar pastillas para calmar el dolor de cabeza que le produjo las declaraciones de la también modelo.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, dice Ethel Pozo en el avance del programa ‘Al sexto día’, que se emitirá este sábado.

Anthony Aranda aparece en redes y apoya a Melissa

El bailarín apareció en Instagram, para dedicarle unas amorosas palabras a Melissa Paredes. Cabe mencionar que el popular Activador, aún no a dado declaraciones a ningún medio, por lo que se espera que aparezca este sábado en Reinas del Show.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte”, indicó inicialmente Aranda en su texto.

“Te señalan, te critican y mienten a su conciencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, agregó.