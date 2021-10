Melissa Paredes y el bailarín del “Reinas del Show”, Anthony Aranda, se encuentran en el ojo de la tormenta luego que fueran captados en situaciones cariñosas dentro de la camioneta de la actriz. Al respecto, Gisela Valcárcel, conductora del reality de baile, le envió un emotivo mensaje a la modelo.

Según reveló el diario Trome, la conductora de “América Hoy” no asistió a las grabaciones de “Reinas del Show”, por lo que la popular ‘Señito’ decidió dedicar unos minutos de su programa para enviarle su apoyo a través de las pantallas.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, señaló Valcárcel en el programa que se emitirá esta noche.

Gisela Valcárcel no sólo le brindó su respaldo, sino que además habría deslizado la posibilidad de que la actriz regrese a la pista de baila en una próxima gala.

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca”, acotó.

Melissa Paredes se defiende:

El último jueves 21 de octubre, Melissa Paredes se presentó en “América Hoy” para contar su verdad luego que fuera ampayada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda.

La presentadora aclaró que se encontraba separada de Rodrigo Cuba desde finales de setiembre y reveló que ambos habían acordado seguir conviviendo por el bienestar de su hija. En ese sentido dijo que se sintió traicionada con el comunicado del futbolista en la que la desmiente respecto a la fecha de su separación.

“Lamentablemente voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas porque yo ya no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, y que diga que todo va a estar bien y de pronto saca un comunicado que dice que se entera hoy”, lamentó.

