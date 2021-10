La argentina Wanda Nara finalmente rompió su silencio luego de que se enterara de la infidelidad de su esposo, el futbolista del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, con la actriz Eugenia China Suárez.

La siempre polémica Wanda Nara decidió hace unos minutos confirmar que le pidió el divorcio a Mauro Icardi luego de ver los chats que mantenía con la artista a quien conocía e incluso seguía en redes sociales.

Wanda Nara reveló que desde que se enteró de la infidelidad no dejó de llorar y que pidió el divorcio porque estaba “muy herida”. La rubia siguió contando que a pesar de las insistencias de Icardi por lograr su perdón, finalmente decidieron llamar a los abogados para iniciar el divorcio.

Ambos aceptaron las condiciones del divorcio pero Mauro Icardi no dio su brazo a torcer y le escribió una carta final a Wanda Nara. “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”, contó la popular argentina.

Wanda Nara también contó que le ha dado una nueva oportunidad a su esposo Mauro Icardi y le envió un mensaje por redes donde le profesa su amor.

Este es el mensaje de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”