El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, respondió a las disculpas de la actriz Patricia Barreto tras negarse a declarar a un reportero del programa.

La protagonista de “Maricucha 2″ explicó que se había sentido “abrumada” con las preguntas del comunicador. Asimismo, aceptó no haber respondido correctamente. “Creo que no estuvo a la altura mi respuesta”, señaló.

Al respecto, González señaló que ya están acostumbrados a que se nieguen a declarar a su programa, sin embargo, reconocía que se haya retractado.

“Disculpas aceptadas. Dejamos este episodio ahí y lo valoramos. Independientemente del espectáculo, sí me paro ante la gente que reconoce sus errores”, expresó.

La presentadora Gigi Mitre estuvo de acuerdo con el popular “Peluchín” e indicó que de ser mentira las palabras de Barreto, eso “quedaría en su conciencia”.

Patricia Barreto se disculpa con reportero de AyF: “Me sentí abrumada, pero no estuvo a la altura mi respuesta”

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el hace un mea culpa y señaló que “su respuesta no estuvo a la altura”. Y no solo eso, pues la actriz apareció junto a Miguel Cabellos y se disculpó públicamente con él.

“Aquí mis amigos de Amor y Fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero no estuvo a la altura”, se le escucha decir a Barreto.

