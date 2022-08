En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González dio su “humilde opinión” sobre Magaly Medina, quien hace unos días presumió el apellido de su esposo en redes sociales.

“Magaly Zambrano, oye, pero yo la he escuchado decir, creo, o lo he soñado, que ella nunca sería la señora de, que se pone el apellido, que una mujer empoderada jamás, pero quizá ya cambió de opinión porque ella es volátil”, expresó Rodrigo González luego de leer “Magaly Zambrano”.

Rodrigo González y su crítica al vestido rojo de Gisela Valcárcel en ‘La Gran Estrella’: me pareció feo

Rodrigo González criticó el vestido rojo que utilizó Gisela Valcárcel en el debut de su nuevo programa llamada ‘La Gran Estrella’. El conductor de TV recalcó que esa vestimenta no estaba a la altura para la ocasión.

“El vestido terrible, ni cuando se las quitó (las mangas) una tela... yo no entiendo, de repente deciden en la semana y cambian varias veces de opinión y lo hacen por pedazos, qué sé yo”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “la abertura... una forma... me pareció muy feo, muy de mal gusto. Ella estila siempre estar con su vestido rojo, pero vaya vestido rojo... si sabes que vas a volver con tu vestido, cuánto tiempo tienes para hacerlo, ¡cómo te vas a poner eso! Ella lo verá lindo, si no no se lo pondría. Personalmente, no me gusta, ha tenido otros días de acierto”.