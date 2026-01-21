Rodrigo González se refirió al segundo embarazo de Darinka Ramírez tras verla asistir a uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que, hasta el momento, la joven influencer no ha revelado la identidad del padre de su segunda hija, por lo que ‘Peluchín’ señaló que ella debió planificar mejor la situación.

“ Si estás en problemas con el papá de tu hija, no sabes dónde vivir, y te vuelves a embarazar. Vives ajustada. Tener hijos con un presupuesto ajustado es una irresponsabilidad ”, indicó el conductor.

González cuestionó duramente a Ramírez por mantener enfrentamientos legales con Jefferson Farfán mientras espera a su segunda hija.

“ No romanticemos. Tener un hijo cuesta un montón de plata; necesitas un gran presupuesto para tener un hijo en buenas condiciones: alimentación, educación y todo lo que requiere ”, sostuvo Rodrigo.

Fue en ese momento que Rodrigo González recordó que Darinka Ramírez suele quejarse y dar a entender que no cuenta con la “mejor economía”, por lo que no dudó en lanzarle un duro comentario.