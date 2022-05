En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González se mostró sorprendido con el nuevo look de Luciana Fuster y aseguró que la modelo se habría realizado unos ‘retoquitos’ en su rostro que hacen que no tenga “ninguna expresión”.

Para el compañero de Gigi Mitre, la modelo se habría aplicado excesivo botox en la cara. Además, manifestó que Fuster tendría una obsesión en parecerse a Flavia Laos.

“Tiene 23 años y le han puesto un botox de señora de 70, habla y la cara no se le mueve, madre mía, es una niña. No solamente son las cejas, porque no se levanta. Se está pareciendo a Flavia, y ahora la veo más rubia, madre mía, qué obsesión”, dijo.

Gigi Mitre intervino para pedirle a Luciana Fuster que deje de hacerse arreglitos en la cara, pues aseguró que la no lo necesita.

“Luciana no caigas en eso, yo sé que tienes tus arreglos como todo el mundo, se te veía bastante natural, pero ahora (...) Es el síndrome del ‘Pato’, así las malogra, cuando están con el pato se empiezan a transformar”, detalló Gigi.

“Una semana más y la vemos con ojos verdes. Qué mala mano tiene ese hombre (Patricio Parodi), se sumergen en una relación tan plástica que empiezan a plastificarse también. Parece una señora”, agregó el presentador de Willax TV.

¿Por qué Luciana no se presentó a fiesta de la hermana de Patricio Parodi?

Luciana Fuster fue consultada sobre los motivos por los que se ausentó en la fiesta de Majo y Mafer Parodi, hermanas de Patricio Parodi, donde estuvo como invitada Flavia Laos.

“La verdad que ni el Pato fue a la fiesta, sí me preguntaban por qué no fui, pues porque el Pato tampoco fue, entonces fuimos al cine y está bien, cada uno tiene sus planes. Igual pato y yo nos fuimos de fiesta, estuvimos con Cachaza y con Rafael y otros amigos, no sé si fue el mismo día, decidimos ir al cine otro día, de ahí el domingo yo estuve con mi familia en parrilla y ya”, dijo a América Espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram