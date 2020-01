Magaly Medina regresó el lunes 13 de enero a su programa “Magaly TV: La firme” tras unos días de vacaciones. Y Rodrigo González, más conocido como “Peluchín”, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejarle un mensaje de bienvenida.

“Encendió y no solo la magia. The bi… is back. Todo lo mejor en tu nueva temporada. Así volvió la bruja para meterlos en la hoguera. Y sin escándalo no es divertido, no sería ella", escribió en redes sociales junto a una imagen de Magaly,

En su regreso a las pantallas chicas, Magaly se convirtió en tendencia tras sufrir un percance con su vestido durante la transmisión en vivo. El hecho sucedió cuando la conductora de televisión empezó a bailar y, ante el movimiento, la parte superior de su atuendo se bajó y dejó ver más de lo debido.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la periodista tuvo como invitado al productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, quien aseguró que no conoce a Jefferson Farfán.

Además, en el programa se emitió un video que muestra la celebración de Pedro Gallese, junto a su esposa, Claudia Díaz, en una discoteca, a poco más de un mes de la difusión del sonado “ampay” del futbolista, en el que se le ve saliendo de un hotel con Lucero Jara.