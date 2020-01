En el programa Mujeres al Mando, Karen Schwarz y Cathy Sáenz se pronunciaron sobre la carta notarial de Latina a Jazmín Pinedo, dándoles todo su respaldo en su nueva etapa.

“Cuando empieza Mujeres al Mando, estamos Magdyel, Jazmín y yo. Algo que nos enseñó Magdyel es siempre hablar desde el amor, entonces, más allá de lo que yo pienso, voy a decir lo que siento (…) me da pena que Jazmín no sea parte del programa, me da mucha pena ya no tenerla aquí en el sillón (…) lo único que le puedo decir es que gracias por darme la oportunidad de conocerte”, comentó Karen Schwarz entre lágrimas.

Cathy Sáenz no se mantuvo ajena a las palabras de la exreina de belleza, ya que ella también lamentó la partida de la popular Chinita.

Inmediatamente, se digirió a Karen Shwarz para decirle: “Tienes una persona a tu lado que no te va a abandonar, yo te prometo que voy a dar todo lo que esté en mis manos para que te sientas bien, para que no te sientas desprotegida no te sientas sola, sé que es complicado, pero solo te pido que confíes”.

PELUCHÍN SE BURLA

Las lágrimas de Karen Schwarz y Cathy Sáenz generaron burlas de Rodrigo González, pues el exconductor de TV comentó en una historia de Instagram que “hacen mucho show” por la partida de la Chinita.

“Hacen patético show de lágrimas al ver que Jazmín también se fue de Latina”.

Rodrigo González y la vez que lloró en TV por la salida de Sofía Franco

LAS LÁGRIMAS DE RODRIGO GONZÁLEZ

Como se recuerda, Peluchín también derramó lágrimas por la partida de una compañera de conducción. En ese entonces, él y Sofía Franco conducían 'Amor Amor Amor’, pero ella optó por alejarse de las cámaras y luego formar parte de la familia de América TV.

“Eres muy talentosa, y que sigan los éxitos donde quiera que vayas. Te quiero mucho”, fue lo que dijo Rodrigo en ese entonces.