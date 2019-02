Roger Waters en contra de concierto para ayuda humanitaria a Venezuela (VIDEO)

El músico británico Roger Waters, uno de los fundadores del mítico grupo de rock Pink Floyd, criticó el concierto que organiza su compatriota Richard Branson para recaudar fondos en ayuda humanitaria para Venezuela, tachándolo de "truco".

En un video en Twitter, Waters dijo que la convocatoria de Branson es un "truco" que "no tiene nada que ver con ayuda humanitaria", democracia, libertad o las necesidades de los venezolanos.

"Tiene que ver con que Richard Branson compró lo que dice Estados Unidos de 'hemos decidido tomar control de Venezuela'", añade el músico en el video, que tiene unos 12.000 "likes".

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, dont politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6

