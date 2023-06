La estrella dominicana Romeo Santos ofrecerá un show en la ciudad de Arequipa como parte de su tour Fórmula, Vol 3. El concierto del cantante mundialmente conocido por su tema Mi corazoncito se presentará el próximo 8 de diciembre en el Jardín de la Cerveza.

La preventa de entradas se inicia con un 15 % de descuento con cualquier medio de pago este miércoles 7 de junio a las 10.00 am a través de Teleticket. Tropimusic es la empresa productora encargada de llevar este espectáculo a los arequipeños como en un principio fueron los protagonistas de la historia de Romeo Santos en las cuatro fechas que celebró en el Estadio Nacional. La Romeomanía se desata al pie del Misti.

Algunos de sus icónicos temas que cantará son la¨Propuesta indecente¨, ¨Llevame contigo¨, ¨Mi corazoncito¨. ¨Eres mía¨, así como los hits que ya suenan en las radios del Perú y el mundo como ¨El pañuelo¨, ¨Solo Conmigo¨, ¨Bebo¨, ¨Suegra¨ y ¨Culpable¨.

¨Estoy muy emocionado y feliz de llegar Arequipa, un público que siempre me ha recibido con cariño. Hoy solo deseo brindarles mi talento a sus servicio¨, comentó el artista.









