Romeo Santos se alista para regresar a nuestro país y la producción local del show está pendiente de cada detalle para sus esperados conciertos de los días 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. La primera fecha fue un éxito de ventas y aún quedan pocas entradas disponibles para la segunda presentación a través de Teleticket.

Según los organizadores del show, el intérprete de “Propuesta Indecente”, “Eres Mía” y “Sobredosis”, entre otros éxitos que lo han coronado como el “Rey de la Bachata”, llegará, de no mediar inconvenientes, un día antes de su primera presentación. Sin embargo, no se descarta que pueda arribar un poco antes para hacer turismo.

Romeo Santos es un amante de la cultura peruana y está agradecido con los peruanos por la hospitalidad y el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera. Por ello, la producción local le preparará comida típica de nuestro país. Y, pese a que cuenta con un profesional gastronómico personal, esta vez no lo tomó en cuenta para el viaje, pues es amante de la comida peruana y ha preferido probar diversos platos nacionales durante su estadía.

El cantante llegará en su propio avión, según la información proporcionada para su llegada, sería un Gulfstream G650ER, una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mundo. Este modelo puede alcanzar un valor de alrededor de 60 millones de dólares, dependiendo del año de fabricación y su configuración. El bachatero llegará acompañado de una comitiva de aproximadamente 80 personas, entre las que destacan integrantes de su equipo de producción, bailarines, músicos y técnicos.

Además, días antes arribará parte de su equipo de sonido y logística para dejar todo listo y garantizar el correcto desarrollo de sus dos presentaciones.En cuanto a los detalles de su hospedaje, se sabe que Romeo Santos tendrá un piso completo de un exclusivo hotel ubicado en Miraflores, reservado exclusivamente para él, mientras que un piso inferior será destinado a su comitiva artística.

En este mismo hotel se hospedará Prince Royce, quien también ha solicitado algunos detalles especiales, entre ellos una suite y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía local. Asimismo, no se descarta que el artista pueda reunirse con la prensa y compartir algún momento con sus seguidores, quienes esperan con gran expectativa su llegada a la capital.