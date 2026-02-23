El cantante dominicano Romeo Santos y el también intérprete de bachata Prince Royce estrenaron el video musical de “Dardos”, sencillo principal de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”.

El videoclip fue dirigido por Fred Focus y acompaña una de las canciones que, según Billboard, fue incluida entre las “25 Mejores Canciones Latinas de 2025”.

El tema debutó en el puesto 8 del ranking Hot Latin Songs y alcanzó el puesto 7 en Spotify Top Songs Debut Global y Estados Unidos.

Un álbum que lideró Spotify Global

“Better Late Than Never” debutó en el puesto número 1 del ranking Top Global Albums de Spotify.

La publicación especializada Rolling Stone lo incluyó en su lista de “Los 50 Mejores Álbumes Latinos y en Español de 2025”, describiéndolo como “una colaboración de bachata para la historia”.

El disco fue lanzado sin sencillos previos y se mantuvo en secreto hasta su publicación oficial, sorprendiendo a los seguidores del género.

Incluye 13 canciones compuestas por Romeo Santos, mientras que Prince Royce participó como compositor en cuatro temas.

Fusión de bachata con R&B y afrobeat

“Dardos” explora una propuesta que combina la bachata con elementos de R&B, afrobeat, ritmos tropicales, violines y guitarras contemporáneas.

La letra incorpora jerga dominicana y utiliza referencias a la astrología como recurso narrativo para describir los rasgos de personalidad en una relación marcada por el desamor.

Romeo Santos lideró la producción del álbum, fusionando arreglos tradicionales del género con sonidos modernos y urbanos.

Anuncian gira conjunta en Norteamérica

En abril, ambos artistas iniciarán su primera gira conjunta por Norteamérica.

Como antesala del tour, Romeo Santos y Prince Royce interpretaron un medley del álbum durante la gala de Premio Lo Nuestro.

Santos cuenta con cuatro nominaciones en la edición de este año, incluida la categoría Artista del Año.