Ronald Hidalgo, quien se hizo conocido por imitar a Juan Gabriel en el reality musical “Yo Soy”, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja lo denunciara públicamente por haberse llevado con engaños a su hijo y no permitir que lo vea desde hace casi 10 meses.

Lisset Cárdenas, la exesposa del artista, habló ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” para contar detalles del calvario que vive al no poder ver a su hijo. “La señora Rosa Quinteros (madre de Ronald) fue quien me pidió permiso para sacarlo a pasear dos días. Yo confié en ella, incluso me decía: ‘hija, hay un Dios que todo lo ve y Ronald la va a pagar’. Nunca imaginé todo eso”, sostuvo.

La mujer no solo acusa al artista de llevarse a su hijo con engaños, sino también afirma que el menor está siendo expuesto al peligro debido a que lo lleva a sus shows nocturnos. Además, afirma haber sufrido agresiones psicológicas durante su relación, y que incluso el cantante la engañó con su prima, con quien tendría un hijo.

Ronald Hidalgo de pronuncia:

El imitador del ‘Divo de México’ decidió defenderse de las graves acusaciones y afirmó que se llevó a su hijo porque vivía en malas condiciones. Además, dijo tener pruebas que sustentan su versión.

“Cuando él estuvo con ella, mi hijo estuvo con anemia, con parásitos y mal cuidado, por eso me lo llevé... tengo todas las pruebas de cómo estaba y cómo está ahora”, afirmó en el programa de ATV.

Hidalgo también fue consultado sobre la supuesta infidelidad que habría cometido cuando tenía una relación con la madre de su hijo, y que su prima sería la tercera en discordia. “Eso es lo que ella dice, que demuestre que es mi prima, ella misma me confesó que estaba embarazada de otro hombre y lo abortó porque quería estar conmigo”, arremetió.

En medio de este enfrentamiento, Magaly Medina hizo público un audio donde la hermana de Ronald Hidalgo deja muy mal parado al artista. “Él es muy vengativo y con las palabras quiere hacerte sentir mal, no le hagas caso”, se escuchó en el material difundido por el programa de espectáculo.

