La estrella española Rosalía sorprendió al mundo al anunciar su esperado cuarto álbum de estudio, LUX, que llegará a todas las plataformas el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records. La producción, descrita como una obra inmersiva y transgresora, fue grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

El proyecto incluye colaboraciones de destacadas voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, además de la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Una presentación que iluminó a España

Para marcar el inicio de esta nueva etapa artística, Rosalía protagonizó un despliegue sin precedentes en la Gran Vía de Madrid, donde apagó las luces de toda la avenida para luego revelar la portada oficial del álbum ante miles de seguidores. El evento fue transmitido en directo a todo el mundo.

Este gesto simbólico conecta con los conceptos del disco, que explora misticismo femenino, transformación espiritual y trascendencia a través de una mezcla de intimidad y dramatismo operístico.

Ediciones especiales y experiencia inmersiva

Las versiones en CD y vinilo incluirán tres canciones exclusivas, reforzando el carácter sensorial del proyecto. Las reservas ya están disponibles.

Tracklist oficial de LUX

📀 MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo

📀 MOV II6. Berghain7. La Perla8. Mundo Nuevo9. De Madrugá

📀 MOV III10. Dios Es Un Stalker11. La Yugular12. Focu ’ranni [Exclusive]13. Sauvignon Blanc14. Jeanne [Exclusive]

📀 MOV IV15. Novia Robot [Exclusive]16. La Rumba Del Perdón17. Memória18. Magnolias

Un fenómeno global en ascenso

Tras el éxito histórico de MOTOMAMI —primer álbum de un artista español en liderar el Top Global de Spotify— Rosalía se consolida como una figura clave del pop experimental. Además, continúa expandiendo su presencia en la moda y el cine, con proyectos junto a Dior, Calvin Klein y New Balance, y su debut actoral previsto para la tercera temporada de Euphoria en 2026.