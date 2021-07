Rosángela Espinoza continúa disfrutando de su viaje por Europa y no duda en compartir cada una de sus experiencias con sus seguidores en las redes sociales. Precisamente, la popular ‘Chica selfie’ se mostró muy emocionada al contar que se encontró con la famosa actriz Angelina Jolie durante su llegada a Venecia.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de ‘Esto es Guerra’ compartió varios videos en los que se muestra muy contenta por el insólito encuentro.

“Vi unos fotógrafos que se acercaban como locos y ella súper sencilla. Si la ves por la calle, seguro no te vas a dar cuenta porque obviamente anda bien tapada para que no la reconozcan... Y efectivamente era Angelina Jolie y aquí estaba en frente de mis ojos. Me acerqué todo loca y grabé”, narró la chica reality en sus stories.

Rosángela Espinoza emocionada por su encuentro con Angelina Jolie en Venecia. (Foto: Instagram)

En otro video que publicó en la popular red social se escucha a Rosángela Espinoza gritándole a Angelina Jolie y diciéndole que es de Perú, mientras que la famosa actriz aborda una embarcación.

“Otro sueño realidad. Angelina Jolie en vivo. Justo salía de la estación de tren en Venecia y vi fotógrafos desesperados. Nada menos que la estrella Angelina Jolie. La verdad que muy sencilla. Ya verán el video que grabé antes de hacer el enlace en vivo”, agregó en su última publicación.

Como se sabe, Rosángela Espinoza aprovechó los feriados por Fiestas Patrias y decidió viajar junto a su sobrina a Europa, tras haber culminado sus estudios universitarios.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza se quiebra por regalo de graduación donde aparece su padre

Rosángela Espinoza se graduó en bachiller de marketing. (Fuente: América TV)