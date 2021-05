Rosángela Espinoza estuvo presente en el nuevo programa de Nicola Porcella “El Show de los Sábado”, donde contó sobre su salida de Esto es Guerra y de sus nuevos planes como influencer de viajes.

Cabe mencionar que Nicola le hizo mención a la popular chica selfie sobre el video donde sale llorando y afirmando que Esto es Guerra no le dio la oportunidad de poder disculparse con la producción.

“Ahora soy una influencer de viajes, Travel Influencer, ahora tengo que aprender inglés, me quedé en nivel intermedio”, comentó Rosángela ante la pregunta de Nicola si aún es chica reality.

Luego continuó con: “ya tenia varias cosas acumuladas, llega un momento en que no aguantas más y boom sale todo (...) N o quiero saber nada de Esto Es Guerra , no quiero andar moreteada, quiero usar mis uñas más tiempo”.

“NO ME DIERON LA OPORTUNIDAD DE DISCULPARME”

La ahora exchica reality confesó que tuvo la intensión de disculparse, pero el programa no le dio la oportunidad de hacerlo, ya que Esto es Guerra la separó del programa por su mal comportamiento.

“A mí no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al tribunal. Yo estuve para atrás, me pusieron al final para que me digan eso (que estaba suspendida), me sentí super mal. ¿Piensan que soy un robot? No, está mal, me sentí mal, en la vida imaginé que iba a suceder algo así”.