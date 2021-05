Nicola Porcella no pudo ocultar su indignación al ver las imágenes de Diego Zurek justificando su participación en ‘fiestas covid’, pese a que en Perú se vive la segunda ola de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Si la gente se quiere morir de COVID, que haga sus reuniones y al que le toca le tocará”, fueron las declaraciones que hizo Diego Zurek durante una transmisión en su cuenta de Instagram.

Ante ello, Nicola Porcella expresó su total rechazo al comportamiento de los exintegrantes de ‘Esto es Guerra’. “Es que no puedo creer que no entiendan que el COVID no solamente te ataca a ti, el COVID es una enfermedad muy contagiosa. Y claro, él dice ‘yo lo puedo pasar’, yo no quisiera ver a su familia pasar por lo que yo he pasado”, comentó Porcella ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Nicola Porcella furioso contra Diego Zurek por asistir a fiestas COVID

De esa manera, Nicola Porcella habló de los días difíciles que pasó mientras su padre se encontraba internado a causa de la COVID-19. “Cada llamada que te dan de la clínica tienes que estar preparado para pensar si tu papá está vivo o no”, expresó.

Asimismo, el excapitán de ‘Las Cobras’ se pronunció sobre la intervención policial realizada en la casa de Cieneguilla y se mostró sorprendido por la presencia de Pancho Rodríguez y Facundo González en esa fiesta.

“Me molestó un poco ver eso por la cantidad de gente que había, porque sí me pareció una irresponsabilidad. Pero también soy consciente que por ejemplo, un Pancho, un Facundo es la primera vez que los vemos metidos en algo así, son chicos jóvenes, chicos que de repente se dejaron llevar por el momento”, señaló Nicola Porcella.