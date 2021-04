Hace unos días, Nicola Porcella reveló mediante las historias de su Instagram que su padre volvió a ser intubado tras contagiarse por la COVID-19 y la prima de su madre no encuentra cama UCI.

“Pasaba por acá para decirles que se cuiden mucho, a su familia. En verdad, no saben lo difícil que es tener un familiar en UCI, ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama, a mi papá lo han tenido que volver a entubar, es un proceso largo, no respira”, dijo en la mencionada red social.

“TENGAN CUIDADO CON LA COVID”

El exchico reality pidió a todos sus seguidores en Instagram que se cuiden de la COVID-19, ya que el estrés que genera el tener a un familiar internado debido a esta enfermedad es “un martirio”.

“Mi gente, yo sé que va a sonar cansado o les molesta, pero de verdad, tengan mucho cuidado con la COVID (...) cuídense por su familia, es un martirio, ya que cada llamada te preocupa, suena el teléfono y ya piensas lo peor, la ansiedad y la depresión te vuelve loco”, expresó el también modelo.

Nicola Porcella: Aunque suene cansado o se molesten, tengan mucho cuidado con la COVID

