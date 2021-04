La sorpresiva ausencia de Gian Piero Díaz en el reality juvenil ‘Esto es Guerra’ llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en pronunciarse en las redes sociales y preguntar el motivo de su salida.

Según dio a conocer el programa de América Televisión, el también actor se tomará una semana de licencia para procesar su dolor por la partida de su maestro de teatro, Jorge Chiarella Krüger.

Como se sabe, el primero de abril Jorge Chiarella Krüger falleció a los 77 años, tras perder su lucha contra la COVID-19. La noticia de la partida del director teatral, actor, periodista, escritor y compositor clásico fue confirmada por el Gran Teatro Nacional.

Es por ello que en su cuenta de Instagram, Gian Piero Díaz no dudó en dedicarle un emotivo mensaje de agradecimiento por todas sus enseñanzas.

“La vida me dio un solo maestro y ese eres tú, me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mí, viste en mí lo que nadie vio, o lo que nadie quiso ver! Me tuviste fe, te arriesgaste”, se lee al inicio de su extenso post.

“Tengo tanto que agradecerte; gracias Coco, te quiero mucho y siempre te llevaré en mi corazón, como ese gran ser humano apasionado de la música, protagonista de la vida de muchos y director de mis sueños, Gracias mil gracias; mi pena es grande, pero no tan grande como tu legado”, agregó Gian Piero Díaz.

Como se sabe, María Pía Copello fue presentada el último lunes como la nueva dupla de Johanna San Miguel en el reality juvenil; sin embargo, se sabe que la exanimadora infantil solo estará por una semana.

VIDEO RECOMENDADO

María Pía ingresó como conductora a ‘Esto es Guerra’

María Pía ingresó como conductora a 'Esto es Guerra'