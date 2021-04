Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu emprendieron un nuevo viaje junto a su pequeña hija y la segunda hija de la empresaria con destino a Chincha.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality contó toda la travesía que le llevó organizar desde muy temprano este nuevo viaje junto al popular ‘Hombre roca’.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu vuelven a viajar juntos

“Ustedes saben que yo normalmente grabo todo, pero realmente me tuve que levantar muy temprano, estoy muy cansada. Intenté estar con toda la energía, pero no la hice porque estábamos justo viendo lo del mantenimiento. Sebastián también está cansado porque tuvo que hacer el trip también tempranazo, de hecho más temprano que yo”, explicó Andrea San Martín.

Incluso, la emprendedora se animó a bromear con Sebastián Lizarzaburu y aseguró que era “su chofer”.

“Felizmente que no me toca manejar, porque no la hago, estoy cansada. (...) Así voy yo, así es cuando uno tiene chofer, así es la vida, práctica”, comentó San Martín.

En otro de sus videos, también se puede ver que Andrea San Martín le pide a Sebastián Lizarzaburu que le haga un juramento.

“Amigo, quiero que me jures algo. Quiero que me prometas que cuando tengas novia vamos a seguir viajando”, se escucha decirle a Andrea San Martín, a lo que Sebastián Lizarzaburu le responde: “sí claro”.

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Lizarzaburu se graba con Andrea San Martín en una habitación

Sebastián Lizarzaburu se graba con Andrea San Martín en una habitación