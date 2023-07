Para Rosario Sasieta, “Tu abogada en casa” (Editorial Grijalbo), es otro sueño que se hace realidad en su ya dilatada carrera profesional. Con el entusiasmo que la caracteriza, la excongresista debuta como escritora de lo que risueñamente considera será “una suerte de Coquito legal. Creo que es un libro que debe estar en cada hogar. Así creas que no tendrás problemas legales es necesario conocer la ley. Y en buena hora si es que no debes aplicarlo, pero es importante tener el conocimiento para instruir a otros”, dice.

El libro apunta a ser muy utilitario y no tanto académico.

Creo que este es uno de los grandes objetivos que le vi al libro, que pudiera compartirse con quien lo necesite. Espero que pueda en algún momento ser parte de la currícula escolar porque desde nuestros años formativos tenemos que conocer nuestros derechos y así creo evitaríamos tantas desgracias y conflictos que se pueden resolver prontamente.

¿Cómo se gesta “Tu abogada en casa”?, ¿de quién parte la idea?

De Penguin Random House. Un día de diciembre, que no me acuerdo cuando fue, en el 2019, ya casi previo a la Navidad me llaman y quedamos para tomarnos un café. Me dicen nosotros somos de la editorial y queremos que tú hagas el libro, Ahí me quedé helada porque imagínate estás hablando de una editorial importante, que le saca los libros de grandes escritores. Y entonces, me pregunté y por qué no. Ahora Sasieta también está en el club. En realidad, me dijeron, queremos ayudar a la gente.

¿Y lo planteaste de esa forma? que este libro ayude a personas de todo nivel.

Puedes ser un biólogo nuclear y, de repente, te enteras que han atacado a tu hijo y no sabes qué hacer. Esto no reemplaza a los abogados. Y, como le dije a Penguin Random House, no puedo hacer un libro académico porque sería mentirte; no sería yo, me entiendes. Les dije “si ustedes quieren empezamos, pero enero, febrero y marzo, yo necesito la playa porque todo eso sé que es un proceso. Y finalmente en marzo del 2020 viene la pandemia y todo el mundo se metió en su casa.

Y aprovechaste en escribir. ¿O no?

No mucho, como nunca había escrito necesitaba un poco organizarme. No estaba en mi estudio, que es mi centro de operaciones, porque nadie iba... así pasó todo el 2020 y el 2021.

¿Cuándo tuviste que empezar a escribir ya tenías claro que temas abordar?

Les planteé lo siguiente: tenemos que tener un hilo que una todos los capítulos. Me dijeron, correcto. Entonces qué te parece si es un libro de consulta al ciudadano, segunda idea aprobada. Y para que sirva a todos tendríamos que hacer un libro que arranque desde que estás en el vientre materno y lo aceptaron.

Desde que nacemos tenemos derechos.

Te pongo un ejemplo, Jorge tiene 34 y María tiene 31, se casan y ella tiene 5 meses de embarazo y él muere. ¿Quién es la viuda? ella. Pero él tenía un hijo anterior, entonces se reparte la herencia con ese otro hijo, pero qué pasa con el hijo que está en el vientre. La gente no conoce que ese niño por nacer tiene derechos hereditarios siempre y cuando nazca vivo; o sea hay que separarle la herencia. Ese es un dato muy interesante. Entonces, avanzamos de allí hasta que la persona cierra sus ojos, nuestra vida está vinculada a la ley más de lo que creemos.

¿Es verdad que a una novia que la dejan plantada puede demandar al novio que la dejó?

Claro, porque esa persona invirtió para ese casamiento, sin olvidar la afectación sicológica que pueda tener. En el libro también abordamos el matrimonio, cómo es el divorcio. Hay casos de varones que nunca se divorciaron, pero que convivieron 30 años y mueren. Viene la esposa y se lleva el cadáver... y ahí aparece la que realmente fue su compañera, pero para la ley es un fantasma y no le toca nada porque no puedes, por ejemplo, ser conviviente de un hombre casado. Por eso hay siempre que arreglar los papeles.

“Tu abogada en casa” es un vademecum legal, así como los médicos tienen el suyo.

Así es, es como tu mochila de emergencia para sismos. No puede faltar en tu casa. te acerca a esa información importante para que te hagas una idea muy directa de lo que tienes que saber en cada caso.

Tu libro podría ser uno de los más vendidos de la FIL 2023, ¿cómo lo recibirías? ¿Tú crees? Mira, más allá de los reconocimiento estoy cumpliendo ciclos. Dicen que hay que plantar un árbol, ya no voy a tener el hijo, pero ahora estoy lanzando este libro... he cumplido con la vida.