Rossana Fernández- Maldonado despidió el 2024 con un balance positivo, que admite esperanzada de que este 2025 vaya por la misma senda. “Fue un año que me trajo sorpresas, salieron cosas que no tenía planeadas, ha sido un buen año para mí”, dice la actriz a Correo. “Participé en el concierto de despedida de Nubeluz, he estado en dos oportunidades reemplazando a Gian Piero Diaz, en Willax, y a mitad de año llegó la propuesta de “La verdad” en el Marsano, que regresa el 8 de enero y sólo por quince funciones”, agrega Rossana.

La obra te ha permitido cuestionar las mentiras y las verdades que decimos en la vida cotidiana. Sí, y a darse cuenta que en la vida no todo es blanco y negro, que hay una gama de grises y que es muy difícil juzgar a la gente. Yo en mi vida soy bastante radical con ese tema, considero que la verdad es una y punto, pero depende del cristal con el que lo mires, también creo, ¿no?

Mentir es una cosa y no decir verdades que afecten a otro es distinto, pero podrían pasar como mentiras... Exacto, tal cual, por eso te digo que depende un poco del cristal con el que lo mires, y de tu percepción. A veces es bueno guardarse una verdad cuando es muy dura, o suavizarla, o no decirla toda, a veces sí, es bueno y es bueno también ser flexible, no ser tan radical con eso. Claro, pero de pronto llegas con una visión de que tienes que decir siempre la verdad, y a medida que avanzas te das cuenta que cada uno tiene una verdad diferente, o que todos mienten.

Es bueno que una obra de teatro genere esa polémica que puedes aplicar a tu vida. Y además es muy bacán porque es una obra en la que uno se divierte, se ríe a carcajadas. Sergio Galliani, está espectacular, pero cuando termina te quedas con esa sensación de, oye me estoy riendo de algo terrible, de un engaño que puede herir a la gente. Hay muchas personas que me cuentan que saliendo del teatro, hay parejas que se ponen a discutir, o que la mujer le quita el teléfono al hombre para ver si tiene algo guardado en el celular y le pregunta si alguna vez le ha mentido.

¿Qué es lo básico que debe tener una propuesta de trabajo para que la aceptes? En el teatro, me importa mucho primero ver de qué se trata la obra, si me interesa, si está bien escrita y todo eso, pero sabes en qué me fijo mucho yo, en el grupo humano con el cual voy a interactuar. Si estoy en un ambiente donde siento que hay buenos compañeros, buena vibra, que es un ambiente tranquilo, que lo voy a pasar bien, para mí eso es súper importante, porque convivimos muchas horas. Uno tiene que sentirse cómodo en el lugar en el que trabaja y eso es muy importante para mí.

Rossana Fernández-Maldonado y Sergio Galliani en una escena de "La verdad" obra que se presenta en el Teatro Marsano.

¿Has empezado tu carrera desde niña, cuántos no recibiste y sigues recibiendo? La gente mira para atrás mi carrera y le parece increíble lo que he logrado, pero también he recibido muchísimos no y se me han cerrado un montón de puertas, pero no por eso he tirado la toalla. Uno siempre debe analizar cuál fue la razón de una negativa, hay que ver por qué no me ligó el personaje, qué otras cosas puedo hacer, me puedo preparar más, o dónde puedo buscar trabajo.

Hay que buscarla en el mundo de la actuación... Hace muchos años me fui a estudiar actuación a Nueva York y cuando regresé a Lima nadie me contrató, hice casting y todo. Debido a que nadie me llamó, tuve que buscar trabajo fuera porque yo quería seguir actuando, y me demoré un año en conseguir una oportunidad. Hice la nueva versión de “Vale todo” y también estuve en Colombia con un antagónico en “La mujer en el espejo”.

Se debe sacar provecho a esos no, te dan impulso para buscar nuevos retos. Eso de no tirar la toalla es una constante en cualquier profesión. Los que ya tenemos 20, 30 años de carrera, a veces estás en la cima y a veces también estás un poco olvidado, entonces, uno tiene que seguir trabajando. Siempre debes estar creando cosas nuevas, generando proyectos para estar vigentes. Una carrera se construye a través del tiempo, no es solamente un flash del momento que te da la impresión que ya la hiciste, no.

¿Alguna vez te pasó que se te subieron los humos? Creo que tener a mis amigos de toda la vida, y a mi familia, me tienen bien aterrizada. Uno va entendiendo que ser artista es tu trabajo y que tu trabajo por épocas te va a hacer muy popular, y la gente se va a querer tomar fotos contigo y hay épocas que no, que no eres tan popular y que pasas desapercibido. Aprendes también a vivir con eso.