La cantante peruana Rossy War, conocida como la Reina de la Tecnocumbia, lanzó “Prisionera”, una nueva canción junto a su hija Kat Mauri, en la que combina los ritmos de la tecnocumbia y la lambada. El tema forma parte de “Mi Puerto, Sesiones con Rossy War”, proyecto musical con el que la artista revisita su trayectoria e incorpora nuevas producciones.

La colaboración constituye la tercera entrega de esta propuesta, después de “Puerto Querido” y “Moreno”. En esta ocasión, madre e hija comparten la interpretación de una canción sobre el final de una relación sentimental y la búsqueda de independencia emocional.

“Cantar ‘Prisionera’ con mi hija es una emoción que no se parece a ninguna otra”, expresó Rossy War al referirse a esta experiencia musical.

Rossy War y Kat Mauri comparten voces en “Prisionera”

La nueva producción reúne la trayectoria tropical de Rossy War con el estilo pop de Kat Mauri. Ambas intérpretes participan en una propuesta que busca conectar distintas generaciones a través de los ritmos bailables.

Kat Mauri destacó el significado personal de grabar junto a su madre y explicó que buscaban transmitir un mensaje de libertad mediante la canción.

“Compartir micrófono con mi mamá es un orgullo enorme”, manifestó la joven cantante.

“Prisionera” fue compuesta por Tito Mauri, quien también participa como guitarrista. Según explicó el músico, el tema surgió de una experiencia relacionada con la dificultad de terminar una relación sentimental y recuperar la tranquilidad personal.

“Prisionera” cuenta con videoclip inspirado en Puerto Maldonado

El estreno musical está acompañado de un videoclip realizado junto a la Banda Kaliente. La propuesta audiovisual incorpora elementos visuales que evocan la Amazonía peruana y Puerto Maldonado, ciudad vinculada con las raíces artísticas y familiares de Rossy War.

La producción fue publicada bajo el sello FAMA RECORD, mientras que Tony Mauri Guerra estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización en FAMA ESTUDIOS.

El lanzamiento continúa el desarrollo de “Mi Puerto, Sesiones con Rossy War”, iniciativa que combina nuevas composiciones, versiones de canciones conocidas y colaboraciones con músicos vinculados a la trayectoria de la intérprete.

Rossy War anuncia conciertos en Colombia para noviembre

Como parte de la promoción de “Prisionera”, Rossy War tiene programada una gira por Colombia durante noviembre de 2026.

Según la programación difundida por su equipo, la cantante se presentará el domingo 15 de noviembre en Cali y Potrerillo, el viernes 20 en Bogotá y el sábado 21 en Popayán.

Previamente, el 29 de octubre, la artista presentó su nueva canción como invitada del programa “Cabina Libre”, conducido por el músico peruano Lucho Quequezana.

“Prisionera” ya se encuentra disponible en plataformas digitales de música. El videoclip también puede verse en el canal oficial de YouTube de Rossy War.