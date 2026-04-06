El reconocido cantautor panameño Rubén Blades regresará a Lima el 20 de agosto con su gira Fotografías Tour, en un concierto que marcará el inicio de su ciclo de despedida de las giras internacionales.

El espectáculo se realizará en el Arena 1, en lo que será una de las presentaciones más significativas de su recorrido por América Latina. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster, con preventa los días 9 y 10 de abril para clientes BBVA y venta general desde el 11 de abril.

El concierto incluirá canciones de su más reciente álbum Fotografías, además de los clásicos que han marcado más de cinco décadas de trayectoria artística.

Un repertorio con clásicos que marcaron generaciones

Durante esta presentación única en Lima, el artista interpretará temas emblemáticos que forman parte de la historia de la salsa y la música latinoamericana.

Entre los clásicos que integrarán el repertorio figuran:

Pedro Navaja

Plástico

Decisiones

Amor y Control

Buscando América

Siembra

Estas canciones serán interpretadas junto a la Roberto Delgado Big Band, agrupación integrada por 20 músicos panameños que acompaña al artista desde 2010.

Gira marcará el cierre progresivo de su carrera en escenarios

El propio artista ha señalado que esta gira, que se extenderá hasta 2027, marcará el inicio de una etapa de despedida de las giras internacionales.

En su blog personal Apuntes desde la esquina, Blades indicó que planea reducir gradualmente su actividad en escenarios para establecerse nuevamente en Panamá en los próximos años.

A sus casi 78 años, el artista continúa activo y mantiene una presencia constante en escenarios internacionales, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa.

Una carrera marcada por premios y reconocimiento internacional

Rubén Blades es considerado uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana, con una trayectoria que supera los 50 años.

A lo largo de su carrera ha obtenido 25 premios Grammy, entre ellos 13 Latin Grammy y 12 Grammy anglosajones, consolidando su legado musical a nivel global.

El concierto en Lima forma parte de una gira internacional que incluye presentaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina.