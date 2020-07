Ruggero recién había cumplido 16 años cuando decidió participar en “Factor X”, programa de búsqueda de nuevos talentos que producía la televisión italiana. Si bien, el muchacho se ubicó en el lugar seis de los finalistas y no ganó el concurso, se le abrió un abánico de posibilidades artísticas que nunca imaginó.

“Ganar uno de estos programas no es garantía de una carrera exitosa. Uno tiene que seguir trabajando duro y es un poquito lo que hice yo. Me presenté con cero expectativa a “Factor X”, fui a divertirme y si pasaba algo en buena hora”, cuenta Ruggero desde Buenos Aires, su actual lugar de residencia.

Muchos jóvenes cantantes se entusiasman con este tipo de programas creyendo que ganando..ya la hicieron...

La realidad es otra. Muchas veces las personas que están a tu alrededor en estos realities te quieren exprimir, buscan utilizarte lo máximo posible. En estos programas no ven un crecimiento de carrera, un camino al verdadero éxito.

Pero al fin y al cabo, participar de ese programa te dio la oportunidad de hacer una carrera, dejar Italia y mudarte a Argentina...

“Factor X” para mí, fue una vidriera increíble. Gracias al programa Disney Italia me vio y me contactó. Desde ahí comencé a trabajar para la compañía y como de Latinoamérica necesitaban un actor italiano para una serie, me convocaron para ‘Violetta’. Llegué para grabar quince capítulos y de allí me regresaba a Italia. Pero luego, por un montón de casualidades y de suerte también, por haber hecho bien mi trabajo, me volvieron a confirmar para la segunda temporada. De eso han pasado casi nueve años.

Y después de ‘Violetta’, llegó ‘Soy Luna’...

Mientras estábamos haciendo la gira de Europa con el show de ‘Violetta’ me contactaron y me preguntaron si tenía ganas de hacer ‘Soy Luna’. Era una decisión complicada, porque ya eran cuatro años que estaba en Argentina lejos de mis amigos y de mi familia. Volver a vivir una experiencia así de importante tantos años, me hizo pensar. Al final dije que sí y resultó algo positivo en mi carrera.

Esas dos experiencias te prepararon para tu lanzamiento como cantante. La verdadera prioridad en tu carrera.

Estos dos proyectos me prepararon para vivir esta aventura un poquito más solitaria como cantante, que siempre fue mi objetivo número uno. A ‘Factor X’ yo fui para ser cantante, no para actuar, después se desvió un poquito la atención a la actuación e hice estas dos series que fueron con una exposición y un éxito impresionante. Fueron dos experiencias de gran aprendizaje, pero siempre tuve claro en mi cabeza de qué, cuando terminarán, tenía que empezar todo de nuevo. Y aquí estamos.

Ahora es el momento en el qué tú decides, ya no eres parte de un proyecto.

Ahora hay muchas más responsabilidades, es tu propio proyecto. Antes quizás teníamos todo un poquito más servidito, donde no tenía quizás mucho poder de decisión,

Has lanzado tres temas y el más reciente es ‘Puede’.

Esta es una nueva canción en una etapa distinta, después de que el año pasado lancé tres sencillos, Ahora es todo muy nuevo, estreno discográfica, equipo, entonces como que es otro comienzo. Yo compuse todo un álbum en cuarentena que será el primero que saldrá más adelante. La verdad es que todas las canciones que van a escuchar son muy personales, y justo “Puede”, es el tema como de conexión entre todas, es la que más me representa musicalmente. Me gusta componer, me encantan contar mis propias historias, ese es mi verdadero camino.

Perfil de Ruggero Pasquarelli

Actor y cantante

Su carrera profesional comenzó en 2010 participando en la cuarta temporada de la versión italiana del programa “Factor X” clasificando sexto sobre 80 mil candidatos.