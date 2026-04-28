La inmunización de 14,502 dos personas entre menores de edad, gestantes y adultos mayores se espera en la Semana de Vacunación de las Américas que lanzó la Dirección Regional de Salud en una ceremonia desarrollada en la institución educativa colegio Jorge Chávez.

Son 18 vacunas del esquema regular, de las cuales 3,378 dosis son para menores de 5 años y 11,124 dosis para mayores de 5 años, para protegerlos contra 28 enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, poliomielitis, tos ferina, fiebre amarilla, neumonía, influenza, difteria, tétanos, hepatitis A y B, y virus del papiloma humano (VPH), entre otros.

Semana de Vacunación de las Américas se lanzó desde la institución educativa Jorge Chávez. (Foto: Correo)

Brigadas en viviendas

El sector salud envió 600 brigadas de vacunación que acudirán a las viviendas de la región. También se brindará la inmunización en los establecimientos de salud y con ello se tendrá 1,000 brigadas, manifestó la coordinadora de la Diresa Tacna Haydeé Quispe Gutiérrez.

A estas acciones también se suman el trabajo en hospitales de la región, establecimientos de EsSalud, Sanidad Militar y el Policlínico Policial. Acotó que se cuenta con la vacuna pediátrica contra la influenza para los menores de dos años y para adultos que es a partir de los tres años.

Autorización de los padres

Sobre la colocación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) indicó que la meta es atender a 500 personas que tengan entre 9 a 18 años de edad, en el caso de los menores de edad se requiere el consentimiento firmado de los padres de familia.

Quispe exhortó a los padres a vacunar a sus hijos para prevenirlos de contraer enfermedades que afecten su salud.