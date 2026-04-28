El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una ordenanza que declara en situación de emergencia por 180 días el Sistema Vial Metropolitano, con el objetivo de implementar acciones inmediatas de control, fiscalización e intervención en las principales vías de la ciudad.
La medida se oficializó mediante la ordenanza N.º 2817, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y responde a la necesidad de mejorar el ordenamiento del tránsito vehicular y reducir el número de accidentes en la capital.
Según la comuna, la decisión busca atender problemas que afectan el adecuado funcionamiento, conservación y operación de las vías metropolitanas, así como garantizar los derechos de los usuarios que dependen de estas infraestructuras para su movilidad diaria.
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Medidas incluyen control del tránsito y mantenimiento vial
La norma establece un marco legal que permitirá ejecutar acciones inmediatas y coordinadas en diversos frentes relacionados con el tránsito y la infraestructura vial.
Entre las principales acciones contempladas se incluyen:
- Intervenciones provisionales en vías metropolitanas
- Gestión operativa del tráfico
- Mantenimiento preventivo y correctivo de pistas
- Limpieza pública y retiro de residuos sólidos
- Eliminación de desechos de construcción
- Riego y mantenimiento de áreas verdes ubicadas en avenidas
Estas medidas buscan mejorar la transitabilidad y reducir riesgos asociados a la congestión y deterioro de las vías.
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Entidades municipales liderarán las acciones
De acuerdo con la ordenanza, se encargó la ejecución de las medidas a diversas entidades municipales y organismos vinculados al sistema de transporte.
Entre las instituciones responsables figuran:
- Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE)
- Gerencia de Movilidad Urbana
- Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET)
- Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Asimismo, la norma dispone la articulación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para asegurar la implementación coordinada de las acciones.
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Fiscalización electrónica y educación vial serán reforzadas
La ordenanza también faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana a emitir disposiciones específicas relacionadas con la fiscalización electrónica y la educación vial.
Estas acciones incluirán:
- Implementación de sistemas de control electrónico
- Ajustes en la semaforización
- Programas de educación vial
- Intervenciones en puntos críticos de tránsito
El objetivo es agilizar la ejecución de medidas que contribuyan a reducir accidentes y mejorar el flujo vehicular en zonas de alta congestión.