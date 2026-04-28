La ordenanza N.º 2817 permitirá acciones inmediatas de fiscalización, mantenimiento y control del tránsito con participación de EMAPE, ATU y la Policía Nacional. (Ernesto BENAVIDES / AFP)
La ordenanza N.º 2817 permitirá acciones inmediatas de fiscalización, mantenimiento y control del tránsito con participación de EMAPE, ATU y la Policía Nacional. (Ernesto BENAVIDES / AFP)

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una ordenanza que declara en situación de emergencia por 180 días el Sistema Vial Metropolitano, con el objetivo de implementar acciones inmediatas de control, fiscalización e intervención en las principales vías de la ciudad.

La medida se oficializó mediante la ordenanza N.º 2817, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y responde a la necesidad de mejorar el ordenamiento del tránsito vehicular y reducir el número de accidentes en la capital.

Según la comuna, la decisión busca atender problemas que afectan el adecuado funcionamiento, conservación y operación de las vías metropolitanas, así como garantizar los derechos de los usuarios que dependen de estas infraestructuras para su movilidad diaria.

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Medidas incluyen control del tránsito y mantenimiento vial

La norma establece un marco legal que permitirá ejecutar acciones inmediatas y coordinadas en diversos frentes relacionados con el tránsito y la infraestructura vial.

Entre las principales acciones contempladas se incluyen:

  • Intervenciones provisionales en vías metropolitanas
  • Gestión operativa del tráfico
  • Mantenimiento preventivo y correctivo de pistas
  • Limpieza pública y retiro de residuos sólidos
  • Eliminación de desechos de construcción
  • Riego y mantenimiento de áreas verdes ubicadas en avenidas

Estas medidas buscan mejorar la transitabilidad y reducir riesgos asociados a la congestión y deterioro de las vías.

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Entidades municipales liderarán las acciones

De acuerdo con la ordenanza, se encargó la ejecución de las medidas a diversas entidades municipales y organismos vinculados al sistema de transporte.

Entre las instituciones responsables figuran:

  • Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE)
  • Gerencia de Movilidad Urbana
  • Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET)
  • Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Asimismo, la norma dispone la articulación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para asegurar la implementación coordinada de las acciones.

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Fiscalización electrónica y educación vial serán reforzadas

La ordenanza también faculta a la Gerencia de Movilidad Urbana a emitir disposiciones específicas relacionadas con la fiscalización electrónica y la educación vial.

Estas acciones incluirán:

  • Implementación de sistemas de control electrónico
  • Ajustes en la semaforización
  • Programas de educación vial
  • Intervenciones en puntos críticos de tránsito

El objetivo es agilizar la ejecución de medidas que contribuyan a reducir accidentes y mejorar el flujo vehicular en zonas de alta congestión.

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