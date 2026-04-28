En menos de 24 horas, la provincia constitucional del Callao vuelve a ser epicentro de un nuevo ataque armado. Un profesor de artes marciales fue asesinado la noche del lunes 27 de abril y su alumno quedó herido de gravedad en plena vía pública. El ataque ocurrió cuando ambos se retiraban de un local dedicado a la enseñanza deportiva ubicado en una zona transitada del primer puerto.

De acuerdo con información policial, el incidente se produjo en la cuadra dos de la avenida Comandante Pérez Salmón, donde funcionaba la academia. La víctima fue identificada como Alexander Edilberto Vinces Paiva de 44 años, quien recibió varios disparos al momento de salir del establecimiento.

Fotos: César.grados@photo.gec

Detalles del ataque

Las primeras diligencias indican que un vehículo de color rojo con lunas oscurecidas permaneció estacionado cerca del local durante algunos minutos antes del ataque. Cuando el profesor salió del inmueble, los ocupantes del automóvil realizaron una serie de disparos y se retiraron rápidamente del lugar.

En la zona del crimen los peritos hallaron al menos 16 casquillos de bala, lo que permitió establecer la intensidad del ataque registrado en la vía pública. La presencia de este material balístico fue incorporada a las investigaciones para determinar el tipo de arma utilizada y la secuencia de los hechos.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Que pasó con el alumno?

Durante el mismo ataque resultó herido Sebastián Estefano Padilla Herrera de 25 años, quien acompañaba al docente en el momento de la agresión. El joven fue trasladado a un establecimiento de salud cercano donde permanece bajo atención médica especializada.

Su condición es reservada según el reporte de los médicos a cargo de su evolución. Las autoridades indicaron que continúan las evaluaciones para determinar la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala.

La investigación quedó a cargo del personal de la comisaría de La Legua, que viene recopilando testimonios y evidencias en la zona. Hasta el momento no se ha establecido el motivo del ataque ni la identidad de los responsables.

Entre las hipótesis que manejan los agentes se encuentra la posibilidad de un caso vinculado a extorsión o cobro de cupos. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación mientras se revisan cámaras de seguridad del sector.

Este nuevo hecho de violencia ocurrió solo horas después de otro ataque registrado en el jirón Loreto, donde un menor de 8 años perdió la vida tras ser baleado por sujetos desconocidos que llegaron en un auto hasta la zona. El niño se encontraba jugado fulbito en su propio barrio minutos antes de ser alcanzado por los disparos.