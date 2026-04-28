Un hombre acusado de llevarse a una niña de 8 años de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo, en el Rímac, fue puesto en libertad luego de ser ubicado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informaron las autoridades, la detención ocurrió once días después del incidente, lo que impidió aplicar la figura legal de flagrancia delictiva para mantenerlo bajo custodia.

La madre de la menor denunció que el sujeto captó a su hija mediante engaños el viernes 17 de abril, en las inmediaciones de su vivienda. De acuerdo con su testimonio, el investigado habría realizado tocamientos indebidos y tomado fotografías durante las ocho horas que la niña permaneció retenida en un inmueble del Cercado de Lima, según detalló América Noticias.

Cámaras registraron traslado de la menor

Las cámaras de seguridad de la comunidad Shipibo-Konibo registraron el momento en que el hombre se retiró del lugar junto a la menor.

Según relató la madre, el sujeto habría convencido a la niña ofreciéndole juguetes y golosinas. Durante el trayecto hacia el Cercado de Lima, el investigado le habría proporcionado alimentos cerca del Parque de la Muralla.

La menor declaró posteriormente que, tras ingerir la comida, perdió el conocimiento y no recuerda lo sucedido hasta la mañana siguiente, cuando fue abandonada en la puerta de su asociación.

Según informó América Noticias, el examen de medicina legal determinó que la menor no presenta signos de violencia física reciente. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la evaluación psicológica para determinar posibles afectaciones emocionales.

Captura ocurrió fuera del plazo legal de flagrancia

El sospechoso fue localizado este lunes en una vivienda ubicada en la zona de Zepita, tras una búsqueda realizada por familiares y vecinos.

La Policía informó que el individuo habría confesado ser la persona que se llevó a la menor, pero fue liberado por disposición de la comisaría de Piedra Liza, debido a que la detención se produjo fuera del plazo legal establecido para la flagrancia.

Según fuentes policiales, el caso fue remitido al Ministerio Público, entidad que deberá solicitar una orden judicial para una eventual detención preliminar.

Familia y comunidad exigen medidas urgentes

La madre de la menor expresó su indignación ante la liberación del investigado y solicitó que se dicte una medida de detención preliminar.

Miembros de la comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo señalaron que permanecen en alerta ante el temor de que el sujeto pueda captar a otros menores.

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para reunir pruebas que permitan formalizar la investigación por el presunto delito de tocamientos indebidos.