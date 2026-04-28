Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en el distrito de Comas dejó como resultado a un conductor herido y a otro implicado bajo intervención policial. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Maestro Peruano y Metropolitana, una zona de alta circulación vehicular.

Un fuerte ruido alertó a los vecinos de la zona cuando dos automóviles impactaron con fuerza en una intersección del distrito. Tras el choque, ambos vehículos terminaron con daños visibles y quedaron detenidos en distintos puntos de la vía.

El siniestro se produjo cuando las unidades se desplazaban por una avenida principal de la zona y terminaron impactando de manera frontal. El impacto provocó que uno de los vehículos perdiera el control y quedara fuera de su carril habitual.

Fuente: Captura Latina Noticias.

Consecuencias del accidente

Uno de los autos terminó volcado sobre la berma central con severos daños en su estructura. El otro vehículo quedó sobre la vía destinada al transporte público, generando afectación en la circulación del sector.

El conductor del vehículo que sufrió el mayor impacto fue auxiliado en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud donde recibe atención médica por las lesiones ocasionadas.

El segundo conductor fue intervenido por efectivos policiales tras el accidente y conducido a la comisaría correspondiente. Su situación quedó bajo evaluación mientras se desarrollan las diligencias del caso.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del choque. Entre las hipótesis se considera la posible conducción bajo efectos del alcohol en uno de los implicados.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado un fuerte estruendo durante la madrugada que los llevó a salir de sus viviendas. La emergencia motivó la llegada de bomberos y personal de auxilio para atender la situación y asegurar el área afectada.