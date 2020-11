Por más que se lo propusiera, Salvador “Sabo” Romo no puede desligar su nombre a Caifanes, banda de culto mexicana que fundó junto a Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera hace 33 años. Dueño de una exitosa carrera como músico, compositor y productor, el bajista sigue vigente. Acaba de culminar un proyecto musical llamado “Santa” con Tania Libertad y esta noche convoca a sus colegas en un espectáculo online denominado “Rock en tu idioma”, que desde el Auditorio Nacional de México se transmitirá al mundo, y que los peruanos podrán disfrutar a través de Joinnus.

Dejaste el bajo para acompañar a Tania en temas que son un regalo en esta pandemia...

Hace cuatro semanas salió el primer sencillo de nuestro proyecto “Santa”, es una canción de Carlos Otero que se llama “Las Esperanzas”, que no fue escrita en este tiempo de pandemia, tiene guardada unos 4 o 5 años. No sé si fue una canción premonitoria y el día de hoy se convierte en realidad, habla de cómo reconectar con la empatía, con la esperanza, de que nos regresen nuestra vida anterior. Acaba de salir un segundo sencillo que se llama “No quiero verte llorar” de Ely Guerra

En estos tiempos, son de admirar músicos y cantantes que siguen fieles a sus propuestas..

Tania sigue en su misión de embajadora de la música y se empeña en que yo llegue hasta donde sea posible, entonces a la hora del choque de dos mundos musicales tan diferentes, pero tan ricos lírica y musicalmente, surgen propuestas interesantes. Nos lleva a un punto en el que todo el mundo cede, sin sentir que por ceder pierde, el resultado es música que naturalmente no escuchamos hoy.

Hoy a nivel masivo se escucha lo mismo..

Aquí en México hay una tendencia que tiene varios años, demasiado de lo mismo, demasiada banda, demasiado reguetón, pero tampoco hay que olvidar que la música tiene que ser lúdica y todas las que acabo de mencionar cumplen con ese cometido. Pero debe existir un balance, si no quieres que tus hijos perreen ten cuidado con lo que escuchan. Ante las tendencias, no es obligación de nosotros como artistas guardarnos nuestras emociones, formamos parte de un espacio que nos hemos ganado.

Y Caifanes se ganó el respeto que ha trascendido al tiempo. ¿Por qué nunca llegaron a tocar en el Perú?

Yo quiero pensar que fueron por cosas que se atrofian por el lado administrativo, porque llegamos a tocar en muchos países cercanos como Venezuela y Colombia. Entiendo que tiene que ver también con empresarios que tenían temor de arriesgar.

Saliste y regresaste a la banda..

Luego de mi retorno estuvimos de gira prácticamente los pasados 10 años. El reencuentro fue en 2011 en el Vive Latino que se hace aquí en México y como tuvimos buena respuesta luego hicimos Coachella. Algo que se planeaba que fueran dos fechas, se convirtió en una gira interminable.

¿Cómo están ahora?

Vivimos momentos cúspides, increíbles y también de crisis. Ahora estamos casi un año de no tocar juntos, de no vernos, de contacto esporádico, entonces obviamente hay cosas que se empiezan a dislocar. No voy a negar que estamos en un momento confuso.