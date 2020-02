Said Palao no tuvo reparos en confesar qué era lo que no le gustaba de su expareja Macarena Vélez ante las cámaras de ‘Estás en Todas’, como parte de la secuencia “El hashtag de Shey Shey”.

Aunque en un principio el ‘combatiente’ permaneció callado por varios segundos, Said Palao terminó calificando a la exchica reality de “engreída” y de comportarse como una niña.

Said Palao llama engreída a su expareja Macarena Vélez. (Video: América TV)

“Macarena era siempre bien engreidita y hacía sus pataletas por cosas que quería hacer y que uno no quería hacer. Clásicos berrinches. Era como una niña de 4 añitos que si no le dabas lo que quería, se ponía berrinchuda”, dijo el hermano de Austin Palao frente a Sheyla Rojas.

Asimismo, Said Palao dejó en claro que esta actitud de la popular ‘Chica increíble’ era lo único que no le gustaba de su relación con ella. Como se recuerda, Said Palao y Macarena Vélez terminaron su relación de varios años a fines del 2019.