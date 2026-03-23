Tras el escándalo que remeció la farándula, Said Palao reapareció en redes sociales y no lo hizo solo: estuvo acompañado de Alejandra Baigorria y de su hija.

El video, difundido hace unas horas, muestra a los tres compartiendo un momento frente al mar. La escena gira en torno a un juego de cartas, en un ambiente distendido y alejado de la polémica que días atrás los rodeó.

Todo comenzó con una pregunta sobre Semana Santa. Luego, llegó la respuesta de Alejandra y el video continuó entre risas, bromas y comentarios que reflejaban una aparente normalidad entre los dos.

En medio del juego, la empresaria soltó una frase que marcó el ambiente: “Chicos, quiero jugar tranquila. Nada de piconerías, nada”.

a hija de Said intervino con un comentario que desató risas: afirmó que para su padre eso sería imposible porque es “demasiado picón” El exchico reality no lo negó y admitió que suele tomarse muy en serio las partidas.

El clip se viralizó rápidamente y llamó la atención no solo por su contenido, sino también por el contexto en el que surge: pocos días después del ampay que expuso a Said Palao y Mario Irivarren en un yate, acompañado de varias mujeres en Argentina.