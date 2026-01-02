Sam Smith, el reconocido intérprete de éxitos mundiales como Stay With Me y Unholy, fue avistado en Cusco durante las celebraciones de Año Nuevo. El artista británico disfruta de vacaciones turísticas en Perú, sorprendiendo a residentes y visitantes que lograron capturar momentos espontáneos con él.​

Imágenes y videos compartidos masivamente muestran al cantante posando con fans en distintas zonas del centro histórico de la Ciudad Imperial. Una de las fotografías más comentadas captura a un niño junto al famoso músico, mientras otros registros muestran interacciones con jóvenes turistas.​

Una usuaria de TikTok, relató su encuentro casual con el artista, quien le confirmó que se encontraba de vacaciones. La espontaneidad del momento y la amabilidad del artista generaron inmediata viralidad.​

También se popularizó una foto grupal tomada en un restaurante local donde coincidió con seguidores que lo reconocieron de inmediato.​

Misteriosas fotos desde la Amazonía

Este viernes, Sam Smith publicó en Instagram tres fotografías desde la Amazonía peruana. Aunque no especificó la ubicación exacta, usuarios en comentarios aseguran haberlo visto en Iquitos.​

“Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas”, escribió el cantante en su publicación.​

Esta sería la segunda visita del artista a Perú tras su exitoso concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional el 20 de marzo de 2024. Aquel espectáculo de la gira Gloria: The Blackout congregó a miles de fanáticos que disfrutaron de su repertorio completo.​