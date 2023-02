Samahara Lobatón está viviendo una nueva etapa en su vida tras decidir vivir en Estados Unidos junto a su pequeña hija y su pareja Youna. La influencer aprovecha para compartir con sus seguidores algunos momentos de su día, sin embargo, una usuaria afirmó que ella estaría recibiendo el apoyo del Estado americano. Por ese motivo, la hija de Melissa Klug no dudó en defenderse.

En una entrevista para “Magaly Tv La Firme”, la joven reveló que su hija, de dos años de edad, asiste a una escuela en la ciudad de Virginia. “Me voy en un momento que agarro mi rumbo, voy por mis sueños y aquí estoy. Igual la estabilidad, el mundo, la vida es completamente distinta y le estoy dando un mejor futuro a mi hija”, señaló Samahara.

Recientemente, compartió un video de su hija en el nido y una usuario decidió cuestionar sus ingresos y compararla con Greissy Ortega, quien viajó a Estados Unidos de manera ilegal. “ ¿También te está manteniendo el Estado americano al igual que a Greysi Ortega? ”, le preguntó la usuaria.

Automáticamente, la influencer decidió responder y dejar en claro que no recibe apoyo. “ Por favor, señora. No necesito que nadie me mantenga. Por algo trabajo y yo pago el nido de mi hija ”, expresó la joven madre.

