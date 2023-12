Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina, para dar detalles sobre los supuestos problemas que está pasando con su expareja Youna. Además, la hija de Melissa Klug, afirmó no estar embarazada.

Antes de finalizar la entrevista, Magaly le preguntó a la influencer si se encontraba en la dulce espera. “¿Estás embarazada?”, consultó la ‘Urraca’ obteniendo como respuesta un rotundo ‘no’.

Samahara Lobatón impidió que Youna hable con su hija por pasarse dos minutos

Durante la entrevista, Samahara reconoció que tiene bloqueado a Youna. Además, la hija de Melissa Klug insiste en que el barbero no se comunica con su hija y que no cumple con el horario de llamadas que él mismo estableció en su conciliación.

“Su hora de llamar es a las 2:30 p.m. y si llama a las 3:00 p.m. ya no va a poder hablar con ella porque mi hija está en su clase de gimnasia. Yo no tengo por qué reventarle el teléfono para que hable con su hija. Si él no llama a Xianna es porque no quiere”, sostuvo la exchica reality.

Cabe mencionar que Youna envió una captura de pantalla a la producción de Magaly Medina, donde la influencer se niega a que hable con su hija por haberse pasado dos minutos de su hora establecida en su acuerdo.

Tras quedar al descubierto, Samahara se defendió asegurando que el barbero llama cada vez que quiere y que cuando la pequeña estuvo enferma tampoco se comunicó desde los Estados Unidos.

