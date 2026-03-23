Samahara Lobatón se sinceró durante una conversación con Mark Vito en ‘La Granja VIP’, donde reveló detalles de su conflictiva relación con Bryan Torres, a quien acusó de haberle sido infiel con otras mujeres e incluso de haberla agredido físicamente hasta poner en riesgo su vida.

“ Me separé del papá de mi hija y conocí al papá de mis dos últimos hijos. Estuve con él tres años pero él me sacaba la vuelta, trabajaba en la noche, no era una persona que realmente me amaba y si me amaba, su forma de amar era muy hiriente para mí ”, reveló.

En ese sentido, calificó de machista y celoso al padre de sus dos últimos hijos: “T uve mi primera hija, me separé porque tuve muchos problemas y a los meses, en el baby shower, regresamos. Nació mi hija a los meses salieron un montón de mujeres en Magaly, él me ponía los cachos. Fue muy difícil para mí, decidí perdonarlo, mi hija tenía 3 meses y me embaracé ”.

La hija de Melissa Klug relató que, pese a las infidelidades y constantes crisis, decidió continuar con la relación, etapa en la que quedó embarazada de su tercer hijo. Sin embargo, fue entonces cuando encontró imágenes comprometedoras de Bryan Torres con otra mujer.

“ Todo aparentemente estaba bien, pero encontré un video de él teniendo relaciones con otra mujer ”, sostuvo la influencer.