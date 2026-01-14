El programa “Amor y Fuego” reveló detalles de la denuncia policial que Melissa Klug presentó contra Bryan Torres, luego de que se viralizara un video en el que el cantante agrede, intenta asfixiar y amenaza con una plancha a Samahara Lobatón.

El espacio conducido por Rodrigo González se contactó con la empresaria para consultarle sobre las imágenes; sin embargo, ella afirmó que no las había visto. Al momento de mostrárselas, la “Blanca de Chucuito” reaccionó visiblemente conmocionada.

Klug acudió de inmediato a la comisaría de Monterrico para denunciar a Bryan Torres por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con Melissa Klug, el episodio de violencia se habría producido el pasado 1 de diciembre de 2025.

“ Le enviaron un video donde se visualiza la habitación de su hija y que esta es agredida fisicamente y de manera brutal por parte del denunciado, quien la asfixia con la almohada hasta que queda insconsciente, luego la arroja al piso propinándole golpes con patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo. Seguidamente, la coge de los cabellos y la vuelve a sumir encima de la cama donde vuelve a intentar asfixiarla con una almohada, para posteriormente coger una plancha para intentar golpearla en la cabez a”, indica el documento policial.

Ministerio de la Mujer se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Que el caso no quede impune”

Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se habría trasladado al domicilio de Samahara Lobatón para ofrecerle apoyo tras la presunta agresión de su pareja, Bryan Torres. El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes en las que se observa a los representantes de la entidad en la puerta de la vivienda de la influencer.

Si bien no mencionaron nombres ni apellidos, la entidad difundió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que viene brindando atención inicial a la persona agraviada.

“Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, se lee en el pronunciamiento.