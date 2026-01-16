Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, manifestó públicamente su preocupación por la situación legal de Bryan Torres y advirtió que este estaría evaluando abandonar el país para evitar enfrentar a la justicia.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, la empresaria afirmó que su aún yerno tiene un proceso judicial programado y que su entorno estaría buscando facilitar su salida del Perú ante la gravedad de las acusaciones en su contra.

Según detalló, el juicio contra Bryan Torres está previsto para los próximos días, lo que habría motivado intentos de sacarlo del país.

Ante estas declaraciones, la abogada Rosario Sasieta solicitó al Ministerio Público que evalúe de manera inmediata un impedimento de salida, a fin de garantizar que el investigado responda ante las autoridades y no eluda el proceso judicial.