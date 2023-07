Samahara Lobatón no dudó en salir al frente para aclarar los rumores que habría creado su expareja Youna, quien recientemente salió en sus redes sociales y dejó entrever que la hija de Melissa Klug estaría poniendo a su pequeña hija “en contra de él” tras su polémica separación.

Y es que todo se dio cuando la joven influencer decidió abrir su cajita de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para contestar algunas interrogantes de sus fieles seguidores. “¿Estás poniendo a tu hija en contra de su papá?”, fue la primera consulta que se animó a responder.

“No hay nada más terrible que ver la ignorancia en acción” , fue la respuesta de Samahara Lobatón, quien después usó sus historias para resaltar la cercanía con su pequeña hija de tres años de edad. “Estoy dándole mi vida a quien le dio sentido”, añadió.

Samahara Lobatón no se arrepiente de haber roto con Youna

Por último, la hija de Abel Lobatón y Melissa Klug no dudó en volver a reafirmar su decisión de haberse separado de Youna, con quien decidió iniciar una vida desde cero en Estados Unidos hace algunos meses atrás.

“Cómo no voy a estar orgullosa del papel de madre que estoy haciendo,, si a pesar de todo el miedo que tuve de empezar de cero sola, lo hice y qué satisfacción se siente saber que no me equivoqué”, señaló.

