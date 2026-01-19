Melissa Klug contó en “Amor y Fuego” que su hija, Samahara Lobatón, le ha manifestado su intención de acudir a terapia tras la brutal agresión sufrida por Bryan Torres.

La “Blanca de Chucuito” admitió que la influencer atraviesa un momento difícil y requiere apoyo psicológico. Además, afirmó que el salsero podría estar manipulando a su familiar para protegerse.

“ Ella es una excelente madre, pero ella está enferma y necesita ayuda. Ella cuida muy bien de mis nietos. Solo necesitamos sacar a esa pareja de su vida para que se pueda curar ”, manifestó.

La empresaria contó que, tras conversar con su hija, pudo constatar que Samahara está dispuesta a cortar la dependencia emocional que tendría con Torres.

“ Ella puede mejorar. Ella quiere, yo lo que he hablado, ella quiere ir a terapia. Ella me ha dicho llorando que va a tomar terapia, que se va a alejar de ese hombre (Bryan) ”, agregó.

Por su parte, Melissa Klug, quien denunció a Bryan tras ver las imágenes de la agresión a Samahara Lobatón, confesó que nunca imaginó que él llegaría a cometer semejante aberración.

“ Yo ya había escuchado, por algo varias personas nos decía: ‘Él es así’. Pero que haya llegado a esto, nadie lo vio venir ”, concluyó.