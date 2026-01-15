Tras varios días alejada de las redes sociales, Samahara Lobatón reapareció en medio de la controversia desatada por la filtración de un impactante video en el que se observa a su pareja, Bryan Torres, agrediéndola físicamente dentro de su habitación.

La influencer optó por no pronunciarse sobre la polémica ni sobre la denuncia por tentativa de feminicidio que Melissa Klug presentó contra el padre de sus hijos, y se limitó únicamente a promocionar una plataforma.

De esta manera, mediante tres historias en Instagram, Samahara dejó en evidencia que continúa trabajando con firmeza por su familia, pese a la agresión que sufrió por parte del salsero.

Bryan Torres y Samahara Lobatón iniciaron su relación en julio de 2023, poco después de que la influencer pusiera fin a su vínculo sentimental con Youna, padre de su primera hija.

Melissa Klug sobre Bryan Torres tras reencuentro con Samahara Lobatón: “Esa ‘rata” está escondida"

Melissa Klug brindó detalles sobre el emotivo reencuentro que tuvo con Samahara Lobatón, luego de que se difundiera un impactante video en el que se ve a Bryan Torres asfixiándola con una almohada e incluso intentando agredirla con una plancha.

La empresaria contó que acudió al departamento de su hija y que ambas rompieron en llanto tras el episodio de agresión que sufrió. Asimismo, señaló que están a la espera de la citación del Ministerio Público para que la joven influencer pueda brindar su testimonio sobre lo ocurrido.

“Tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio”, declaró Melissa a Trome.

Además, la popular “Blanca de Chucuito” afirmó que siempre apoyará a su hija: “Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos. Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite”.

También, Melissa Klug reveló que cuando fue a buscar a la joven influencer a su departamento, el salsero no se encontraba en el dominicilio.

“Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo”, manifestó.

Por otro lado, la empresaria restó importancia a las críticas que ha recibido su hija por redes sociales: “Poco o nada me importa en estos momentos los comentarios de las personas ignorantes que no tienen idea de nada, ni siquiera estuvieron en nuestros zapatos”.