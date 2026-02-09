Youna y Samahara Lobatón reaparecieron juntos en un TikTok en vivo. El barbero realizaba la transmisión para promocionar su rifa prosalud, y la madre de su hija se unió para apoyarlo.

A diferencia de veces anteriores, la reunión transcurrió sin conflictos y se enfocó en aclarar su rol como padres de Xianna y en responder a los comentarios que circulaban en redes sociales.

En el live, ambos se mostraron tranquilos y concentrados en explicar cómo es actualmente su relación. El influencer dejó en claro que no existe intención de retomar un vínculo sentimental con la hija de Melissa Klug, descartando cualquier especulación.

“ Para tristeza de todos siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención ”, expresó Youna.

El creador de contenido también explicó que, tras un período de constantes conflictos públicos, ambos decidieron reducir la tensión y priorizar el diálogo, lo que habría favorecido una convivencia más armoniosa por el bienestar de la menor.

“ Dejamos de pelear por fin, gracias a Dios no hubo más problemas y ahora Samahara está apoyando a la causa ”, sostuvo, en referencia al momento personal que atraviesa.

El influencer también se refirió al retraso en la pensión de alimentos, señalando que se trata de una situación excepcional y temporal: “ Ha sido comprensiva, son los primeros dos meses de mi vida que a Xianna le falta pensión de mi parte y Samahara lo comprendió ”.

También aprovechó la ocasión para expresar públicamente su gratitud hacia la madre de su hija, quien lo respalda mientras recauda fondos para seguir con su tratamiento contra la leucemia.