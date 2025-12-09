Durante una entrevista con Magaly Medina, en la que se refirió al video donde increpa a Bryan por una presunta infidelidad, Samahara Lobatón generó sorpresa al afirmar que podría “dar el beneficio de la duda” al padre de sus dos últimos hijos.

Ante la pregunta directa de Magaly sobre si el video hallado en el celular de Bryan era reciente, Samahara respondió que no podía asegurarlo.

“Hoy en día no lo sé, no puedo decir si es de ahorita, simplemente, en el momento en el que reviso el teléfono tenía una fecha cercana, no es ahora, pero sí de este año. Luego de sus explicaciones, probablemente, podría tener el beneficio de la duda ”, expresó la influencer.

Sin embargo, Samahara enfatizó que, aunque en su momento decidió perdonar las infidelidades pasadas de Bryan, desconocía por completo el contenido que ahora había encontrado en el celular del padre de sus hijos.

“No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, sostuvo.

“¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) Lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia“, agregó.