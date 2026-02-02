Samahara Lobatón volvió a aparecer públicamente en el programa de YouTube ‘+QTV’, conducido por María Pía Copello, donde se refirió al vínculo que mantiene con su madre, Melissa Klug, y descartó cualquier distanciamiento familiar a raíz de la reciente polémica que la involucra. La influencer afirmó que ambas mantienen una comunicación constante y que prevalece el respeto mutuo, pese a las diferencias de opinión.

Ante la consulta de Daniela Darcourt, una de las panelistas del podcast, Samahara fue enfática al asegurar que el vínculo con su madre se mantiene estable.

Samahara precisó que tanto ella como su madre tienen posturas propias respecto a la presunta agresión que sufrió por parte de Bryan Torres, pero eso no afecta su relación ni el contacto con los nietos.

“ Yo estoy muy bien con mi mamá ella tiene su posicison y claro que la respeto, yo tengo mi punto de vista y ya he conversado de esto con ella ”, manifestó.

“ Le hablo muy bien, mis hijos la visitan... El sábado he estado en su casa, yo no tengo ningún problema con mi mamá ”, agregó Lobatón.

Samahara Lobatón se pronuncia tras agresión de Bryan Torres: “No tengo ningún conflicto con él”

En plena controversia por la difusión de un video donde se evidenciaría una violenta agresión en su contra por parte de Bryan Torres, Samahara Lobatón reapareció en el programa de YouTube ‘+QTV’, conducido por María Pía Copello.

Durante la conversación, la influencer se refirió al tipo de relación que mantiene actualmente con el salsero.

Al detallar su posición, Samahara precisó que el vínculo con Bryan se limita únicamente a la crianza compartida y al bienestar de sus hijos. En esa línea, afirmó: “Me llevó muy bien en estos momentos como padres con Bryan, no tengo ningún conflicto con él”.

“Él va, está con sus hijos, pasa tiempo con sus hijos y esa es la prioridad, mi prioridad son mis hijos y que ellos no se vean afectados con el cargamontón mediático que está haciendo la prensa”, agregó.

La influencer detalló las razones por las que decidió asistir al primer programa de María Pía Copello, donde dejó entrever que ‘Amor y Fuego’ habría tenido participación en la difusión inicial del video en el que se observa a Bryan Torres agrediéndola.

Al justificar su participación en el programa, señaló: “Esto supuestamente empezó en redes y es la manera de afrontarlo en redes también”.

“Cabe la coincidencia que 12 horas antes que iniciara el programa se filtró el video en TikTok con una cuenta sin seguidores, para mí ellos lo filtraron y de ahí decidieron hablar sobre el video porque no lo pueden pasar, es lo que yo creo”, sostuvo.

A pesar de sus declaraciones, Samahara optó por no ahondar en el episodio de violencia que se aprecia en el video y enfocó su intervención en explicar el contexto de la filtración del material, al sostener que el caso se encuentra en proceso judicial y que tiene prohibido referirse al tema.