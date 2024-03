Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a protagonizar una pelea en la vía pública. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes del incidente y el testimonio de una vecina de la zona.

Según la testigo, la influencer le reclamó al cantante por su supuesta infidelidad, luego de que se revelara de que una chica le robó un beso.

“ Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se hacía estado metiendo con la chica, tildándola de per.. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba ”, manifestó.

De acuerdo con las declaraciones de esta persona, la hija de Melissa Klug le increpó al salsero por golpearla estando embarazada.

“ Ella le decía: Estoy embarazada y aún asi me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo ”, sostuvo la testigo.

Mujer que besó a Bryan Torres se pronuncia: Fuimos amigos con derecho, ha habido de todo

Geraldine Torres, la mujer que le dio un besó en la mejilla a Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, decidió romper su silencio en ‘Amor y Fuego’ y confesó que tuvo más que una amistad con el salsero.

La joven reveló que Torres y ella salían esporádicamente, hasta que el cantante se alejó cuando empezó a salir con Samahara Lobatón.

“Lo conozco desde marzo del año pasado. Hemos sido como amigos con derechos. Ha habido todo. Hemos tenido salidas esporádicas”, contestó en una entrevista con una reportera del programa de Rodrigo González.

“Fue por junio que él tomó distancia de mí. Empezó a salir por ella por el tema que salía de la orquesta y Bryan no es tonto”, añadió.

