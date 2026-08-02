Samahara Lobatón y los requisitos que debe cumplir su próxima pareja: “Me tiene que amar con mis tres hijos”.

Samahara Lobatón conversó con Magaly Medina sobre su nueva etapa personal y laboral. Pese a que alista un viaje fuera del país por una propuesta televisiva, señaló que sus tres hijos siguen ocupando el primer lugar en sus prioridades.

La hija de Melissa Klug afirmó que sus tres hijos, Xianna, Ainara y Asael, son su principal prioridad. Por ello, señaló que cualquier persona que llegue a su vida deberá comprender el lugar fundamental que ellos ocupan en sus decisiones.

En medio de la conversación, Magaly Medina consultó a Samahara Lobatón si contempla ampliar su familia. La influencer fue clara al responder que la maternidad ya no forma parte de sus planes.

“¿Y alguna vez te has planteado querer tener más hijos más adelante?”, le consultó la ‘Urraca’. Ante ello, Samahara respondió de manera contundente: “No, yo ya me ligué. Con Asael me ligué”.

Durante la entrevista, el tema sentimental también fue abordado. La exintegrante de ‘La granja VIP Perú’ dejó claro que quien desee conquistarla deberá respetar una condición que considera fundamental.

“Lo siento, me tiene que amar con mis tres hijos y querer a mis hijos como suyos, porque yo, hijos, a nadie más le voy a dar”, sostuvo.

Lobatón habló sobre los momentos difíciles que vivió durante sus embarazos y explicó que aquellas experiencias fueron determinantes para cerrar esa etapa de su vida.

Durante la conversación, la influencer recordó que en el nacimiento de Ainara perdió una trompa y señaló que aquella experiencia reafirmó su decisión de no ampliar su familia.

La influencer relató que el embarazo de Asael fue una etapa emocionalmente complicada, pues sintió culpa por la cercanía de edad entre sus hijos y por los retos que implicaba atender sus responsabilidades familiares.

“Yo tenía la culpa de que ya tenía dos hijas y estaba trayendo un tercer bebé y mi hija Ainara era bebé”, reveló.

En ese sentido, Lobatón recordó el delicado estado de salud que atravesó su hijo menor tras su nacimiento: “Y encima Asael nació prematuro, luego estuvo en UCI, ha sido una tras otra”.