Tras la difusión de imágenes que muestran a Samahara Lobatón siendo agredida por Bryan Torres, su madre, Melissa Klug, manifestó su indignación. Pese a los rumores de distanciamiento entre madre e hija, una reciente foto en redes sociales dejó claro que ambas están reconciliadas.

La relación entre Samahara Lobatón y Melissa Klug se muestra fortalecida. La influencer publicó un mensaje cariñoso en sus redes sociales para felicitar a su madre por su cumpleaños, dejando en evidencia el afecto que le tiene pese a las complicaciones recientes.

“ Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna ”, escribió la influencer en una de sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram @samaharalobatonklug)

La publicación generó gran atención, ya que hace pocas semanas madre e hija parecían distanciadas tras los graves episodios de violencia que Samahara Lobatón sufrió a manos de Bryan Torres.

Samahara Lobatón sobre Melissa Klug: Estoy bien con mi mamá, tiene su posición y la respeto

Samahara Lobatón volvió a aparecer públicamente en el programa de YouTube ‘+QTV’, conducido por María Pía Copello, donde se refirió al vínculo que mantiene con su madre, Melissa Klug, y descartó cualquier distanciamiento familiar a raíz de la reciente polémica que la involucra. La influencer afirmó que ambas mantienen una comunicación constante y que prevalece el respeto mutuo, pese a las diferencias de opinión.

Ante la consulta de Daniela Darcourt, una de las panelistas del podcast, Samahara fue enfática al asegurar que el vínculo con su madre se mantiene estable.

Samahara precisó que tanto ella como su madre tienen posturas propias respecto a la presunta agresión que sufrió por parte de Bryan Torres, pero eso no afecta su relación ni el contacto con los nietos.

“Yo estoy muy bien con mi mamá ella tiene su posicison y claro que la respeto, yo tengo mi punto de vista y ya he conversado de esto con ella”, manifestó.

“Le hablo muy bien, mis hijos la visitan... El sábado he estado en su casa, yo no tengo ningún problema con mi mamá”, agregó Lobatón.